Администрация Нижнего Тагила провела инспекцию прошлогодних отремонтированных объектов

Первым делом тагильчане проверили качество ремонта дорог, ведь в прошлом году на их капитальную починку было потрачено один миллиард семьдесят миллионов рублей. Обновили более миллиона квадратных метров дорожного полотна. Специальная комиссия исколесила все улицы города и составила карту дырявых дорожных одежд. Оказалось, что в плачевном состоянии находятся 12 тысяч квадратных метров полотна. Большинство из них давно не видели асфальтоукладчиков, но есть в этом списке и четыре улицы, отремонтированные прошлым (!) летом. На Уральском проспекте, улицах Береговой-Ударной, Красногвардейской и Фестивальной пострадали зоны разгона и торможения.

Наличие свежих повреждений связано с неэффективностью битумо-минеральной обработки поверхности, – сделал вывод заместитель председателя комиссии по техническому состоянию автодорог Руслан Пшизов. – Мы рекомендуем подрядчику ООО «Дортехнологии» отказаться от этого метода защиты дорожного покрытия и отремонтировать повреждённые участки. Все дефекты устранимы.

Посмотрев на сошедший вместе со снегом защитный слой, мэр города Сергей Носов в своей оценке был не столь дипломатичен:

У подрядчиков есть право до 15 мая выполнить восстановительные работы по гарантии, а у муниципалитета есть право в случае неисполнения обратиться в суд.

В итоге переговоров, как сообщили в муниципальной службе заказчика, вместо не оправдавшего доверия покрытия будет уложен ещё один слой асфальтово-бетонной смеси марки А-1.

Ещё один объект, не выдержавший морозных испытаний – Площадь Славы, в капитальный ремонт которой вложено 160 миллионов рублей. Если смотреть на обновлённый комплекс с трассы, душа радуется: огонь стал действительно вечным, пилоны и дорожки выложены плитами. Вновь своё место занял фонтан, а около киноцентра появилась площадка для активного отдыха малышей и подростков. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что часть мраморных и гранитных плит отошла от бетонного основания, на некоторых появились сколы и повреждения. Глава города Сергей Носов потребовал от подрядной организации график выполнения работ по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Я хочу знать всё об использованных материалах с лабораторным заключением об их пригодности для данного вида работ заявил мэр, рассматривая крошащийся бетон.

К контролю выполняемых работ на площади Сергей Носов попросил подключиться совет ветеранов Дзержинского района. К юбилею Победы священное для тагильчан место должно принять достойный облик.

Недолгой оказалась и жизнь изоляционных материалов на отремонтированной в прошлом году теплотрассе посёлка Старатель. Жители считают, что испытания морозными ветрами обшивка не выдержала из-за плохого качества этих материалов и предъявляют претензии коммунальщикам. Коммунальщики, напротив, винят в порывах старательских любителей ходьбы по трубам. К осени трубы в посёлке вновь будут укутывать... Значит, будут новые траты. И снова — на один сезон?..