Peugeot 2008 DKR создан для `Дакара`

2008 DKR стал результатом совместной центра дизайна Peugeot и спортивного подразделения Peugeot Sport. «Самой большой проблемой стала адаптация 2008, кроссовера с современным дизайном, к тем техническим требованиям, которые предъявляет к автомобилю серьезное бездорожье, характерное для маршрута ралли Дакар», - отметил Джованни Риццо, дизайнер экстерьера Peugeot 2008.

«У нас было два варианта решения этой задачи – взять за основу серийный 2008 и изготовить несколько уникальных деталей или, вдохновляясь дизайном 2008, создать новый автомобиль, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Мы остановились на втором варианте, и в результате у нас получился совершенно новый взгляд на 2008. Отличий много, например, у 2008 DKR отсутствуют задние двери, из-за чего он даже становится похожим на купе», - продолжил он.

У конструкторов была непростая задача, для начала им предстояло выбрать привод автомобиля для ралли. После серьезного анализа выбор пришелся на передний привод. Это позволило установить на автомобиль более крупные колеса и обеспечить большой ход подвески. Работа над дизайном 2008 DKR велась с сентября 2013 года по январь 2014 года. В результате разработчики автомобиля ушли от форм, традиционно ассоциирующихся с ралли-рейдами. «Начинка» автомобиля пока остается секретом.