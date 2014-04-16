Почему тагильчане жалуются на «Магнит»? Сергей Носов встретился с представителями торговой сети

Члены комитета регулярно проводят рейды по проверке работы крупных торговых сетей, представленных на территории Нижнего Тагила. Общественники фиксируют нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, составляют фотоотчеты для Главы города и выходят с предложениями по исправлению ситуации.

К нам обратились граждане города с жалобой на то, что в магазинах сети «Магнит» продукты транспортируются вместе с бытовыми отходами, - пояснила Елена Черпакова. – Мы провели свое расследование, получили подтверждение этим фактам и предоставили материалы в администрацию города.

Для разрешения ситуации стороны обсудили данную проблему. Елена Черпакова предоставила представителю «Магнита» фотоматериалы проведенных рейдов с обозначением адресов торговых точек и временем фиксации. Кроме того, она поделилась опытом других торговых сетей, в частности, магазинов «Монетка», которые уже решили данную проблему, заключив договор на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией.

Комитет общественного контроля и дальше будет проводить мониторинг магазинов и крупных трейдеров Нижнего Тагила. По мнению его членов, такая работа приносит свои результаты и отражает активную жизненную позицию жителей города.