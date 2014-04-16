Тагильчанин Игорь Пашков взял Гран-при в конкурсе рабочей песни

Напомним, что на базе ФПСО ежегодно проходит Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад ФНПР, который собирает творческую и активную молодежь с разных регионов. Предваряют федеральный финал областные отборочные этапы.

В этом году мы решили совместить свой VII областной сбор агитбригад с рабочей песней, – говорит председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – В командах агитбригад есть свои поющие ребята, кроме того съехались исполнители авторских песен.

Всего в гала-концерте, который приняло участие 14 агитбригад и 14 исполнителей рабочей песни. Наибольшие оценки жюри под руководством председателя Свердловской организации профсоюза работников культуры Валентины Высоцкой получили трио «Унисон» с комбината «Электрохимприбор» г. Лесного, исполнившее «Посвящение профсоюзу», и шлифовщик Уральского турбинного завода Олег Лебедев с песней «Серёге надо бы добавить».

Гран-при конкурса получил представитель Уралвагонзавода тагильчанин Игорь Пашков со своей песней «Вагонка». Все они выступят на концерте Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад. Конечно, пока это только первые шаги. Вместе с центральной профсоюзной газетой «Солидарность», которая решила выступить соучредителем Российского Конкурса рабочей песни, начинается подготовка к федеральному этапу.

Сегодня очень нужны хорошие песни о людях труда, рабочих профессиях. Время требует и боевых профсоюзных песен. Похожих на те, что записаны на диске «Рабочая классика», изданного газетой «Солидарность»: «На чьей стороне вы, парни?», «16 тонн», «Песня единого фронта», «Мы пришли сюда работать, мы не приходили умирать», «Герой рабочего класса», «Кейси Джонс – штрейкбрехер» и т. д.».