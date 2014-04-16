Тагильчанка Наталья Якимова - победитель окружного этапа в конкурсе «Женщина года - 2014» (ФОТО)

В последнем этапе конкурса участвовали номинанты из Новоуральска, Верхней и Нижней Салды, Кировграда и Нижнего Тагила.

Победителем в номинации «Профессия – руководитель» стала директор МБУК «Центральная городская библиотека» Наталья Якимова, которая была представлена на конкурс в данной номинации Реабилитационным центром Ленинского района города Нижний Тагил («Островок надежды»).

Учреждение, возглавляемое Натальей Петровной, внесено в ежегодный Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» за 2013 год, также вошло в пул лучших инновационных библиотек страны (список «Топ-45», составленный по результатам первого Всероссийского конкурса библиотечных инноваций).

Представленный на конкурс проект «Не будем в стороне» объединил социальные программы, реализуемые Центральной городской библиотекой города Нижний Тагил, включающие в себя:

проект «Особым детям – особые книги» для детей, имеющих проблемы со зрением;

проект «Пластилиновое чудо» для детей с ограниченными возможностями;

проект «Лапа в ладошке» для детей с ограниченными возможностями;

городской открытый конкурс детского литературного творчества «Серая Шейка», посвященный уральскому писателю Д.Н. Мамину-Сибиряку;

летняя каникулярная программа «Ключ от лета» для школьников, не имеющих возможности уехать из города на каникулы;

игровая площадка «Почитаем, поиграем»;

городской праздник для детей «Киндерград» в рамках празднования Дня города.

Работа по проекту проводится в тесном сотрудничестве с ГБУ СОН СО «РЦ Ленинского района г. Нижний Тагил», ГБУ СОН СО «РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» и других социальных учреждений города. Более 450 волонтеров стали участниками и помощниками проводимых мероприятий.

Название «Не будем в стороне» - гражданская позиция руководителя и сотрудников ЦГБ. Только неравнодушное отношение способно помочь в решении проблем общества, семьи, детей с ограниченными возможностями.