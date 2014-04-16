Тагильчанка Наталья Якимова - победитель окружного этапа в конкурсе «Женщина года - 2014» (ФОТО)
10 апреля 2014 года в Верхней Салде состоялся окружной этап областного конкурса «Женщина года», ежегодно проводимого Министерством социальной политики Свердловской области.
В последнем этапе конкурса участвовали номинанты из Новоуральска, Верхней и Нижней Салды, Кировграда и Нижнего Тагила.
Победителем в номинации «Профессия – руководитель» стала директор МБУК «Центральная городская библиотека» Наталья Якимова, которая была представлена на конкурс в данной номинации Реабилитационным центром Ленинского района города Нижний Тагил («Островок надежды»).
Учреждение, возглавляемое Натальей Петровной, внесено в ежегодный Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» за 2013 год, также вошло в пул лучших инновационных библиотек страны (список «Топ-45», составленный по результатам первого Всероссийского конкурса библиотечных инноваций).
Представленный на конкурс проект «Не будем в стороне» объединил социальные программы, реализуемые Центральной городской библиотекой города Нижний Тагил, включающие в себя:
- проект «Особым детям – особые книги» для детей, имеющих проблемы со зрением;
- проект «Пластилиновое чудо» для детей с ограниченными возможностями;
- проект «Лапа в ладошке» для детей с ограниченными возможностями;
- городской открытый конкурс детского литературного творчества «Серая Шейка», посвященный уральскому писателю Д.Н. Мамину-Сибиряку;
- летняя каникулярная программа «Ключ от лета» для школьников, не имеющих возможности уехать из города на каникулы;
- игровая площадка «Почитаем, поиграем»;
- городской праздник для детей «Киндерград» в рамках празднования Дня города.
Работа по проекту проводится в тесном сотрудничестве с ГБУ СОН СО «РЦ Ленинского района г. Нижний Тагил», ГБУ СОН СО «РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» и других социальных учреждений города. Более 450 волонтеров стали участниками и помощниками проводимых мероприятий.
Название «Не будем в стороне» - гражданская позиция руководителя и сотрудников ЦГБ. Только неравнодушное отношение способно помочь в решении проблем общества, семьи, детей с ограниченными возможностями.
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