В Нью-Йорке Infiniti покажет обновленные Q70 и QX80
16 апреля 2014, 08:45ОбществоРОман БОТов
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Infiniti представит обновленные модели Q70 и QX80 на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 16 апреля 2014 года. Внешние изменения у седана Q70 может заметить лишь ярый поклонник марки. Хотя все же кое-что в отлике поменялось: изменились фары головного света, радиаторная решетка теперь выглядит еще более выпуклой, коснулись изменения и переднего бампера.
Задний бампер слегка похудел, - дизайнеры пытались визульно удлинить и сплющить седан. Под капотом новинки будут распологаться двигатели 3,7-литровый V6 (330 л.с.) и огромный 5,6-литровый V8 мощностью 420 л.с. Для тех, кто заботится об экономии топлива, останется гибридная модель с 3,5 -литровым двигателем мощностью 302 л.с. На автосалоне также будет представлена удлиненная версия Q70L. Для нее V-образная восьмерка будет дефорсирована до 416 л.с.
Обновленный внедорожник QX80 также предстанет на суд нью-йоркских зрителей. Автомобиль обзаведется новой люксовой модификацией Limited.
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