В Нью-Йорке Infiniti покажет обновленные Q70 и QX80

Задний бампер слегка похудел, - дизайнеры пытались визульно удлинить и сплющить седан. Под капотом новинки будут распологаться двигатели 3,7-литровый V6 (330 л.с.) и огромный 5,6-литровый V8 мощностью 420 л.с. Для тех, кто заботится об экономии топлива, останется гибридная модель с 3,5 -литровым двигателем мощностью 302 л.с. На автосалоне также будет представлена удлиненная версия Q70L. Для нее V-образная восьмерка будет дефорсирована до 416 л.с.