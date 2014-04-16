За московскими эвакуаторщиками будет следить ГЛОНАСС

Каждый московский эвакуатор уже оборудован датчиками ГЛОНАСС, теперь дело лишь за созданием единой системы их обслуживания. Кстати, такая система поможет снизить накал напряжения в отношении нерадивых водителей эвакуаторов, которые нередко сами оказываются нарушителями ПДД (были случаи и незаконных вывозов).