За московскими эвакуаторщиками будет следить ГЛОНАСС
16 апреля 2014, 08:47ОбществоРОман БОТов
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Представители пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заявили о планах по созданию системы автоматического наблюдения за эвакуаторами в Москве. Данная система должна повысить эффективность работы службы эвакуации автомобилей и сократить время прибытия эвакуатора к месту правонарушения. На сегодняшний момент вся координация осуществляется исключительно в режиме телефонной связи, даже инспекторы ГИБДД вынуждены делать вызов по телефону.
Каждый московский эвакуатор уже оборудован датчиками ГЛОНАСС, теперь дело лишь за созданием единой системы их обслуживания. Кстати, такая система поможет снизить накал напряжения в отношении нерадивых водителей эвакуаторов, которые нередко сами оказываются нарушителями ПДД (были случаи и незаконных вывозов).
Единая система должна заработать уже к концу 2014 года, технический регламент уже в процессе разработки.
На данный момент в Москве работают 305 автомобилей-эвакуаторов.
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