2,6 млн пойдут на исследование территории парка «Восточный» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

2,6 миллиона рублей будет выделено на инженерные исследования территории в Нижнем Тагиле, где в будущем будет расположен индустриальный парк «Восточный».

Администрация города объявила конкурс на проведение работ. Для исследований будет отведено 3 недели. На основе полученной информации начнется разработка инфраструктуры парка. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» говорят, что к концу лета строительная техника уже сможет начать работу.





На будущем месте расположения парка «Восточный» сейчас находится пустырь - многие дома заброшены и действуют лишь несколько предприятий, сообщает «Тагил-ТВ». На этом месте в дальнейшем планируется разместить производства, привлечь малый и средний бизнес.







Видео: «Тагил-ТВ»