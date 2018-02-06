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Новости Нижнего Тагила

2,6 млн пойдут на исследование территории парка «Восточный» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

16 апреля 2018, 17:35Добавить новость
администрация,бюджет,город,деньги,конкурс,экономика,парк Восточный,Тагилгражданпроект

2,6 миллиона рублей будет выделено на инженерные исследования территории в Нижнем Тагиле, где в будущем будет расположен  индустриальный парк «Восточный».

Администрация города объявила конкурс на проведение работ. Для исследований будет отведено 3 недели. На основе полученной информации начнется разработка инфраструктуры парка. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» говорят, что к концу лета строительная техника уже сможет начать работу.

На будущем месте расположения парка «Восточный» сейчас находится пустырь - многие дома заброшены и действуют лишь несколько предприятий, сообщает «Тагил-ТВ». На этом месте в дальнейшем планируется разместить производства, привлечь малый и средний бизнес.


Видео: «Тагил-ТВ»
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