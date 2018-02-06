2,6 млн пойдут на исследование территории парка «Восточный» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Администрация города объявила конкурс на проведение работ. Для исследований будет отведено 3 недели. На основе полученной информации начнется разработка инфраструктуры парка . Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» говорят, что к концу лета строительная техника уже сможет начать работу.

На будущем месте расположения парка «Восточный» сейчас находится пустырь - многие дома заброшены и действуют лишь несколько предприятий, сообщает «Тагил-ТВ». На этом месте в дальнейшем планируется разместить производства, привлечь малый и средний бизнес.