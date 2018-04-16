Дело Головко: суд вернул в СИЗО второго подозреваемого тагильчанина

Полицейский пробудет в следственном изоляторе до 7 мая. Ранее также областной суд изменил меру пресечения другому фигуранту по делу Головко - Егору Ялунину. Он тоже отправлен обратно в СИЗО.

Напомним, что трое сотрудников отдела полиции №17 подозреваются в смерти Станислава Головко. Погибший по подозрению в краже пробыл несколько дней в ОП №17, откуда с травмами был госпитализирован в ЦГБ №1, где и скончался, сообщает ИА «Все новости».