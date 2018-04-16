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Новости Нижнего Тагила

Дело Головко: суд вернул в СИЗО второго подозреваемого тагильчанина

16 апреля 2018, 20:00Добавить новость
Нижний Тагил,уголовное дело,Станислав Головко,полицейские,смерть,сизо,домашний арест,мера пресечения
16 апреля Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул Дмитрия Панова, подозреваемого в смерти Станислава Головко, из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. Полицейский пробудет в следственном изоляторе до 7 мая. Ранее также областной суд изменил меру пресечения другому фигуранту по делу Головко - Егору Ялунину. Он тоже отправлен обратно в СИЗО. 

Напомним, что трое сотрудников отдела полиции №17 подозреваются в смерти Станислава Головко. Погибший по подозрению в краже пробыл несколько дней в ОП №17, откуда с травмами был госпитализирован в ЦГБ №1, где и скончался, сообщает ИА «Все новости».



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