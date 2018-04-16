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Новости Нижнего Тагила

Девочка-инвалид доставлена к новой семье в Анапу спецрейсом из Екатеринбурга (ВИДЕО)

16 апреля 2018, 07:30Добавить новость
больница,город,дети,Екатеринбург,МЧС,помощь,ребенок,Россия,Свердловская область
Спецборт МЧС переправил из Екатеринбурга в Анапу девочку-инвалида, которой родная мать в 2015 году откусила губу и повредила нос. Девочка родом из Ревды теперь будет воспитываться в Краснодарском крае.

Переехать на новое место жительства обычным рейсом было невозможно из-за проблем со здоровьем. В помощь семье МЧС предоставило самолёт «Суперджет 100», который оснащён медоборудованием. Вместе с ребёнком в Анапу летели медики и спасатели.

Напомним, пьяная мать покусала свою дочь-инвалида в 2015 году. Женщину посадили на четыре года в колонию общего режима. Ребёнок некоторое время провёл в интернате, теперь девочку забирает приёмная семья, передаёт «Ura.ru».

 

Видео:«Ura.ru»

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