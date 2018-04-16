Директор «Пятерочки» в Нижнем Тагиле велела покупателю прибирать за собой полки

Вечером 14 апреля жительница Нижнего Тагила заехала в магазин «Пятерочка» в поселке Черноисточинск. Она рассказала, что в магазине она взяла плитку шоколада, но пройдя по торговому залу дальше, передумала покупать именно этот товар. Шоколад она положила на полку.

Я взяла плитку шоколада с одной полки, потом подошла к другой полке, смотрю, там шоколадка более вкусная. Эту положила там, а другую взяла. Ко мне подошла директор магазина и сказала: «А это что это здесь делает? Это Вы сюда положили?». На мой утвердительный ответ она предложила мне вернуться и разложить на полках шоколад, как было рассказала покупатель.

Далее, по рассказу покупательницы, между ней и директором магазина Татьяной Бобровой произошел диалог. Представитель торговой сети велела прибрать на полках.

Мне было сказано: «Идите и унесите на место». Я ответила, что не должна этого делать, это не моя работа. И услышала в ответ: «А Ваша работа ходить и разбрасывать тут все?». Причем все это было сказано резким высокомерным тоном, что я даже слегка опешила. Я начала снимать ее, но она от меня убежала. Вот так в «Пятерочках» любят своих покупателей поделилась жительница Нижнего Тагила.

По информации от сотрудников торговой сети, директор Татьяна Боброва работает в магазине с декабря 2017 года.

Напомним, в магазине торговой сети «Пятерочка» в поселке Черноисточинск в декабре 2017 года покупатели также обнаружили яйца с истекшим сроком годности.