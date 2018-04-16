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Директор «Пятерочки» в Нижнем Тагиле велела покупателю прибирать за собой полки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор «Пятерочки» в Нижнем Тагиле велела покупателю прибирать за собой полки

16 апреля, 10:45ОбществоИрина Анисимова
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