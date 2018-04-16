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Новости Нижнего Тагила

Две новые экспозиции открылись в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 апреля 2018, 18:45Добавить новость
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12 апреля в «Доме Окуджавы» открылись две новые экспозиции. Одна из них будет посвящена детству Булата Окуджавы, вторая – его творчеству.

Экспозиция о детстве барда создана на основе книги Окуджавы «Упраздненный театр». В ней рассказывается о ранних годах поэта – родителях, доме, учителях. Организаторы воссоздали детскую комнату барда.

Вторая экспозиция будет посвящена бардовской песне. Воссоздана частично кухня, где собирались поэты. Также можно осмотреть часть гостиной, где стоит кресло Окуджавы, лежат его любимые журналы и пластинки.

В Нижнем Тагиле начнутся Окуджавские дни. До конца мая во всех библиотеках города пройдут литературные вечера, музыкальные гостиные, книжные выставки и тематические встречи. Уже завершился первый отборочный тур III Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья».

 

 
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Фото: Дом Окуджавы
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