Две новые экспозиции открылись в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 апреля в «Доме Окуджавы» открылись две новые экспозиции. Одна из них будет посвящена детству Булата Окуджавы, вторая – его творчеству.

Экспозиция о детстве барда создана на основе книги Окуджавы «Упраздненный театр». В ней рассказывается о ранних годах поэта – родителях, доме, учителях. Организаторы воссоздали детскую комнату барда.





Вторая экспозиция будет посвящена бардовской песне. Воссоздана частично кухня, где собирались поэты. Также можно осмотреть часть гостиной, где стоит кресло Окуджавы, лежат его любимые журналы и пластинки.





В Нижнем Тагиле начнутся Окуджавские дни. До конца мая во всех библиотеках города пройдут литературные вечера, музыкальные гостиные, книжные выставки и тематические встречи. Уже завершился первый отборочный тур III Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья».





Фото: Дом Окуджавы