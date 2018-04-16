+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
ночь: -2
утро: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.28 + 5.02
EUR 76.84 + 6.28
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Эрмитаж покажет серию экскурсий в прямом эфире «Вконтакте»

16 апреля 2018, 22:25Добавить новость
выставка,интернет,культура,музей,отдых,Россия,сайт
Стартовала акция Государственного музея Эрмитаж «Hermitage Online». С помощью этого проекта можно посмотреть онлайн-экскурсии в сообществе «Вконтакте».

Первый эфир экскурсии уже состоялся 16 апреля. Темой эфира стал монтаж и подготовка выставки Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех».

Прямые включения планируется проводить каждый месяц «Вконтакте» в официальном сообществе музея.

Кроме возможности виртуального присутствия на монтаже выставок, зрители смогут побывать в мастерских реставраторов, погулять по залам до приема гостей, а также по крышам и чердакам музея.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

«Одноклассники» вслед за «Вконтакте» запустили «Умную ленту»
11 апреля, 21:55
1 0
Президент, Лара Крофт и Шерлок Гномс. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
16 марта, 09:40
3 0
Жители Нижнего Тагила смогут принять участие в международной музейной селфи-акции
17 января, 06:35
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Сейчас на сайте 3424 гостя и 168 пользователей
Подписаться на новости