Эрмитаж покажет серию экскурсий в прямом эфире «Вконтакте»

Первый эфир экскурсии уже состоялся 16 апреля. Темой эфира стал монтаж и подготовка выставки Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех».



Прямые включения планируется проводить каждый месяц «Вконтакте» в официальном сообществе музея.



Кроме возможности виртуального присутствия на монтаже выставок, зрители смогут побывать в мастерских реставраторов, погулять по залам до приема гостей, а также по крышам и чердакам музея.