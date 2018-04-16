Эрмитаж покажет серию экскурсий в прямом эфире «Вконтакте»

Первый эфир экскурсии уже состоялся 16 апреля. Темой эфира стал монтаж и подготовка выставки Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех».

Кроме возможности виртуального присутствия на монтаже выставок, зрители смогут побывать в мастерских реставраторов, погулять по залам до приема гостей, а также по крышам и чердакам музея.