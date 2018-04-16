Эрмитаж покажет серию экскурсий в прямом эфире «Вконтакте»
16 апреля, 22:25Общество
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Стартовала акция Государственного музея Эрмитаж «Hermitage Online». С помощью этого проекта можно посмотреть онлайн-экскурсии в сообществе «Вконтакте».
Первый эфир экскурсии уже состоялся 16 апреля. Темой эфира стал монтаж и подготовка выставки Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех».
Прямые включения планируется проводить каждый месяц «Вконтакте» в официальном сообществе музея.
Кроме возможности виртуального присутствия на монтаже выставок, зрители смогут побывать в мастерских реставраторов, погулять по залам до приема гостей, а также по крышам и чердакам музея.
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