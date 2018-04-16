Гарантийный ремонт дорог начнется в Нижнем Тагиле со следующей недели

Работники заказчика закончили дефектовать дороги, которые ремонтировались в 2017 году.



МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» в ближайшее время получат полный список дефектов согласно своим объемам работы по ремонту дорог. ООО «Уралстроймонтаж» получит перечень недоработок позже, поскольку замечаний к этой компании больше.



Срок окончания гарантийных работ по ремонту определял глава города на 15 июня.



Весь ремонт будет производиться за счет подрядчиков, сообщает сообщество «Вконтакте» «Тагил без ям».