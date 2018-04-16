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Новости Нижнего Тагила

Гарантийный ремонт дорог начнется в Нижнем Тагиле со следующей недели

16 апреля 2018, 23:05Добавить новость
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Подрядчики должны устранить все дефекты на дорогах Нижнего Тагила к середине июня.

Работники заказчика закончили дефектовать дороги, которые ремонтировались в 2017 году.

МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» в ближайшее время получат полный список дефектов согласно своим объемам работы по ремонту дорог. ООО «Уралстроймонтаж» получит перечень недоработок позже, поскольку замечаний к этой компании больше.

Срок окончания гарантийных работ по ремонту определял глава города на 15 июня.

Весь ремонт будет производиться за счет подрядчиков, сообщает сообщество «Вконтакте» «Тагил без ям».

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