Менеджер «ИНТУР-С» в Серове обвиняется в присвоении 1,3 млн руб. и обмане 17 человек

Как сообщает прокуратура Свердловской области, женщина 1975 г. р. работала в турагентстве в Серове. Она занималась оформлением путевок и имела дело с денежными средствами. Она получала от клиентов оплату туров, но не переводила средства операторам, а, по версии следствия, присваивала их себе.