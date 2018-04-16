Менеджер «ИНТУР-С» в Серове обвиняется в присвоении 1,3 млн руб. и обмане 17 человек

В Серове менеджер турагентства «ИНТУР-С» обвиняется в мошеннических действиях и причинении ущерба на сумму 1,3 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, женщина 1975 г. р. работала в турагентстве в Серове. Она занималась оформлением путевок и имела дело с денежными средствами. Она получала от клиентов оплату туров, но не переводила средства операторам, а, по версии следствия, присваивала их себе.





В результате действий работника фирмы без путевок остались 17 человек. Им был причинен материальный ущерб на сумму 1,3 млн рублей.





Уголовное дело направлено в суд.