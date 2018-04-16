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Новости Нижнего Тагила

Ремонт дорог в с. Лебедкино и Артемовском ГО не проводился без решения суда

16 апреля 2018, 13:05Добавить новость
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В Артемовском ГО суд обязал власти отремонтировать дорогу.

В результате прокурорской проверки было установлено, что дорога в с. Лебедкино, а также съезд на автодороге г. Артемовский – пос. Зайково находится в неудовлетворительном состоянии: на дороге множество выступов, ям, ширина не соответствует требованиям.

Исковое заявление о возложении обязанности по ремонту дорог на администрацию Артемовского ГО и территориальный орган местного самоуправления с. Лебедкино было удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле пройдет конференция, на которой обсудят новые методики по ремонту дорог.

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