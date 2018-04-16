Ремонт дорог в с. Лебедкино и Артемовском ГО не проводился без решения суда

В Артемовском ГО суд обязал власти отремонтировать дорогу.

В результате прокурорской проверки было установлено, что дорога в с. Лебедкино, а также съезд на автодороге г. Артемовский – пос. Зайково находится в неудовлетворительном состоянии: на дороге множество выступов, ям, ширина не соответствует требованиям.



Исковое заявление о возложении обязанности по ремонту дорог на администрацию Артемовского ГО и территориальный орган местного самоуправления с. Лебедкино было удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В Нижнем Тагиле пройдет конференция, на которой обсудят новые методики по ремонту дорог.