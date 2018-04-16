Мошенники предлагают жителям Ревды деньги за оформление банковских карт (ФОТО)

Мошенники в объявлении сообщают о том, что для получения оговорённой суммы денег требуется оформить на себя две банковские карты. В полиции предупреждают - во что бы то ни было, соглашаться на «заманчивое предложение» нельзя.



Оформляя карту, которая окажется в чужих руках, на своё имя, доверчивые граждане подвергаются большому риску. Дело в том, что если кто-то воспользуется картой в нелегальных целях, то отвечать всё равно придётся законному владельцу, передает «Комсомольская правда. Урал».





Фото: ГУ МВД по Свердловской области





