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Новости Нижнего Тагила

Мошенники предлагают жителям Ревды деньги за оформление банковских карт (ФОТО)

16 апреля 2018, 09:00Добавить новость
банк,город,деньги,мошенничество,Свердловская область,Ревда
В Ревде неизвестные расклеивают объявления, призывая горожан за 8 тысяч рублей оформлять на себя банковские карты.

Мошенники в объявлении сообщают о том, что для получения оговорённой суммы денег требуется оформить на себя две банковские карты. В полиции предупреждают -  во что бы то ни было, соглашаться на «заманчивое предложение» нельзя.

Оформляя карту, которая окажется в чужих руках, на своё имя, доверчивые граждане подвергаются большому риску. Дело в том, что если кто-то воспользуется картой в нелегальных целях, то отвечать всё равно придётся законному владельцу, передает «Комсомольская правда. Урал».

банк,город,деньги,мошенничество,Свердловская область,Ревда

Фото: ГУ МВД по Свердловской области


 
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