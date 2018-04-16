Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты

В течение полугода, с октября 2016 по март 2017 года, сотрудники предприятия не получали зарплату. Сумма долга составила более 2 млн рублей.

На данный момент идет расследование, устанавливаются все обстоятельства дела, а также способы возмещения пострадавшим денежных средств.

Виновным грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.