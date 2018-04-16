Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты
16 апреля, 16:05Общество
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Руководство одного из промпредприятий в п. Большой Исток Сысертского района подозревается в невыплате зарплаты 35 работникам на сумму более 2 млн 700 тыс. рублей.
В течение полугода, с октября 2016 по март 2017 года, сотрудники предприятия не получали зарплату. Сумма долга составила более 2 млн рублей.
На данный момент идет расследование, устанавливаются все обстоятельства дела, а также способы возмещения пострадавшим денежных средств.
Виновным грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
Владелец одной из коммерческих организации Сысерти задолжал своим работникам 300 тыс. рублей заработной платы.
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