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Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты

16 апреля, 16:05Общество
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