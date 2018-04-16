На самом деле бет-теннис может приносить неплохие деньги. В нашей сегодняшней статье мы разберем тему «Стратегия ставок на теннис на фаворита».

Совет №1

Оценивайте значимость турниров. Как это сделать? Нужно учитывать несколько факторов:

Призовые. Без солидной денежной компенсации ни один спортсмен не будет рвать и метать. Теннисистам приходится выкладывать кругленькие суммы за экипировки. тренировки и медицинский штаб, потому какие-то 50.000 долларов не будут стоит того. Даже если теннисист принял приглашение он просто вылетит в первых раундах, не рискуя здоровьем и не растрачивая силы даром. Очки. Стратегия ставок на теннис на фаворита подразумевает, что вероятный чемпион полностью мотивирован и готов выигрывать турнир, но если победа не даст ему возможности набрать достойное количество очков, то даже стараться никто не будет – это бессмысленно.

Совет №2

Наверное, сейчас я дам просто-таки универсальный совет для любой тактики – учитывайте качество покрытия. Травяное, грунтовое, резиновое или еще какое-то. Игра даже первой ракетки мира может слишком сильно отличаться, если он будет играть не в родной стихии, поэтому этот фактор всегда должен учитываться.

Совет №3

Не ставьте на победителей предыдущей серии. Зачастую после какой-то громкой победы спортсмены начинают немного сдавать, особенно это касается женского тенниса, где конкуренция попросту зашкаливает. Ни один спортсмен в мире не может абсолютно ровно провести сезон, и на этом можно ловить букмекерские конторы. Особенно часто сенсации случаются на летнем US Open.

Совет №4

Стратегия ставок на теннис на фаворита подразумевает, что игрок будет ставить исключительно на средние и высокие коэффициенты. Всегда нужно подбирать котировки не меньше 1,60, в противном случае в теннисе можно довольно легко улететь в минус, чего нужно избегать всем каперам. Очень хорошие котировки игрок сможет найти у нескольких букмекеров. 1х ставка бк – букмекерская контора, на которую я рекомендовал бы обратить внимание, прочитав обзор по ссылке - https://bukmekery-online.ru/1h-stavka-bukmekerskaya-kontora-tsupis/.

Выводы

В данной статье мы рассмотрели несколько рекомендаций касательно того, как ставить на фаворита в теннисе. Соблюдая эти несколько правил, игроки могут значительно увеличить проходимость собственных прогнозов и начать зарабатывать большие деньги в букмекерских конторах.