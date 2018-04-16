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Новости Нижнего Тагила

Жильцы «фекального дома» в Серове будут ждать расселения до 2026 года

16 апреля 2018, 12:05Добавить новость
Серов,дом,фекалии,аварийное жилье,снос,расселение,прокуратура,администрация,суд,жильцы
Решением суда дом в Серове, который затапливают фекалии, должен быть снесен до 1 декабря 2019 года. Однако городская администрация постановила снести дом до 2026 года.

Напомним, что в феврале 2017 года из-за изношенных канализационных сетей в подъезде дома №5 по ул. Белореченской образовался нарост из фекалий.

В 2015 году администрацией города Серова дом был признан аварийным, снести его запланировали до 1 января 2025 года. Однако прокуратура города не согласилась с таким решением и подала в суд. Иск был удовлетворен, но городские власти еще на год отодвинули снос здания (до 1 января 2026 года).

По словам заместителя прокурора Алексея Киселева, решение администрации города нарушает права людей, так как дальнейшая эксплуатация данного здания несет реальную угрозу их жизни и здоровью.

Прокуратура Серова планирует еще раз обратиться в суд для того, чтобы срок сноса и расселения людей был установлен не до 2026 года, а до 1 декабря 2019 года. Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что только 6 жителей дома №5 поставлены на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья, сообщает «УралИнформБюро».

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