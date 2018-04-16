Жильцы «фекального дома» в Серове будут ждать расселения до 2026 года

Решением суда дом в Серове, который затапливают фекалии, должен быть снесен до 1 декабря 2019 года. Однако городская а дминистрация постановила снести дом до 2026 года.

Напомним, что в феврале 2017 года из-за изношенных канализационных сетей в подъезде дома №5 по ул. Белореченской образовался нарост из фекалий.



В 2015 году администрацией города Серова дом был признан аварийным, снести его запланировали до 1 января 2025 года. Однако прокуратура города не согласилась с таким решением и подала в суд. Иск был удовлетворен, но городские власти еще на год отодвинули снос здания (до 1 января 2026 года).



По словам заместителя прокурора Алексея Киселева, решение администрации города нарушает права людей, так как дальнейшая эксплуатация данного здания несет реальную угрозу их жизни и здоровью.



Прокуратура Серова планирует еще раз обратиться в суд для того, чтобы срок сноса и расселения людей был установлен не до 2026 года, а до 1 декабря 2019 года. Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что только 6 жителей дома №5 поставлены на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья, сообщает «УралИнформБюро».