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Новости Нижнего Тагила

Жильцы дома в центре Москвы эвакуируются из-за угрозы обрушения соседнего здания

16 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Свыше 60 человек эвакуированы из жилого дома на одном из центральных переулков Москвы из-за риска обрушения соседнего здания. Людей расселяют в филиале театра Маяковского, автолюбители убирают припаркованный транспорт.

15 апреля шестиэтажный дом на Пушкаревском переулке, 12 в Москве эвакуировали из-за угрозы того, что соседнее здание может в любой момент обрушиться. Внимание на аварийное состояние находящегося поблизости дома обратили ещё 3 недели назад, но письма в префектуру, управу и департамент капитального ремонта не помогли.

Как сообщают «Новые Известия», аварийный дом находился на реконструкции. Эвакуация жителей на Пушкаревском переулке, 12 началась после того, как в ремонтируемом здании обрушились строительные конструкции, а по одной из стен поползла трещина.

Столичное МЧС сообщило журналистам, что специалисты проведут разведку в здании. По информации от жителей, здание было построено в 1916 году.

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