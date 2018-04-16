Жильцы дома в центре Москвы эвакуируются из-за угрозы обрушения здания (ВИДЕО)

15 апреля шестиэтажный дом на Пушкаревском переулке, 12 в Москве эвакуировали из-за угрозы того, что соседнее здание может в любой момент обрушиться. Внимание на аварийное состояние находящегося поблизости дома обратили ещё 3 недели назад, но письма в префектуру, управу и департамент капитального ремонта не помогли.

Как сообщают «Новые Известия», аварийный дом находился на реконструкции. Эвакуация жителей на Пушкаревском переулке, 12 началась после того, как в ремонтируемом здании обрушились строительные конструкции, а по одной из стен поползла трещина.

Столичное МЧС сообщило журналистам, что специалисты проведут разведку в здании. По информации от жителей, здание было построено в 1916 году.