Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты

Руководство одного из промпредприятий в п. Большой Исток Сысертского района подозревается в невыплате зарплаты 35 работникам на сумму более 2 млн 700 тыс. рублей.

В течение полугода, с октября 2016 по март 2017 года, сотрудники предприятия не получали зарплату. Сумма долга составила более 2 млн рублей.



На данный момент идет расследование, устанавливаются все обстоятельства дела, а также способы возмещения пострадавшим денежных средств.





Виновным грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.



Владелец одной из коммерческих организации Сысерти задолжал своим работникам 300 тыс. рублей заработной платы.