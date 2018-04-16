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Новости Нижнего Тагила

Руководство предприятия в п. Большой Исток обвиняется в невыплате 2 млн руб. зарплаты

16 апреля 2018, 16:05Добавить новость
Сысерть,зарплата,невыплата,долг,работники,сотрудники,деньги
Руководство одного из промпредприятий в п. Большой Исток Сысертского района подозревается в невыплате зарплаты 35 работникам на сумму более 2 млн 700 тыс. рублей.

В течение полугода, с октября 2016 по март 2017 года, сотрудники предприятия не получали зарплату. Сумма долга составила более 2 млн рублей.

На данный момент идет расследование, устанавливаются все обстоятельства дела, а также способы возмещения пострадавшим денежных средств.

Виновным грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Владелец одной из коммерческих организации Сысерти задолжал своим работникам 300 тыс. рублей заработной платы.

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