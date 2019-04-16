Екатеринбургский журналист планирует провести «Монстрацию» в центре города

Чирков планирует провести акцию 1 мая в 14:00. Маршрут участников не изменился с прошлых лет и пройдёт от Октябрьской площади по набережной Городского пруда, Историческому скверу, до улицы Вайнера, 11.

Хочется пройти по центру города. Но что получится в действительности, загадывать пока рано. Ведь, как говорится, человек предполагает, а министерство общественной безопасности - располагает. Я не исключаю, что нас, как год назад, сошлют на Вторчермет,рассказал журналист.

В 2018 городские власти перенесли шествие из-за начавшейся подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, в 2017 году мероприятия вовсе не состоялось из-за несоблюдения организаторами формальных требований к заявке.

«Монстрация» представляет собой молодёжное шествие, которое проходит под шуточными и специально неполитическими лозунгами. Традиция проведения зародилась в первомайские праздники в Новосибирске.