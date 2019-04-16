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Екатеринбургский журналист планирует провести «Монстрацию» в центре города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский журналист планирует провести «Монстрацию» в центре города

Сегодня, 23:00ОбществоФото: bbc.com
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