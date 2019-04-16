«Гильотина» уральского режиссёра получила приз международного фестиваля

Кадры были взяты из кино-повести «Nauhaus» и сопровождались песней Ильи Кормильцева и Вячеслава Бутусова.

Продолжительность видео составляет 7:40 минут. На сайте фестиваля написано, что фильм, который был снят в 1989 году, и песня спустя 30 лет стали единым целым.