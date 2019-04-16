Из-за снега ГИБДД призывает тагильчан быть внимательными на дорогах

Водителям рекомендуют воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также автолюбителям не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции между автомобилями. В любое время дня и ночи не забывать включать фары, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях сильного снегопада водителям рекомендуется снижать скорость до максимально безопасной.