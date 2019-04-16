Из-за снега ГИБДД призывает тагильчан быть внимательными на дорогах
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимательными на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водителям рекомендуют воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также автолюбителям не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции между автомобилями. В любое время дня и ночи не забывать включать фары, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях сильного снегопада водителям рекомендуется снижать скорость до максимально безопасной.
Пешеходы должны использовать на одежде световозвращающие элементы и передвигаться только по тротуарам, дорогу переходить только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности.
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