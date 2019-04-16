Мэр Владислав Пинаев даст с женой мастер-класс на Фестивале постной кухни
Сегодня, 11:06ОбществоФото: соцсети
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его супруга Елена дадут кулинарный мастер-класс. Мероприятие состоится 20 апреля в Городском дворце детского и юношеского творчества в рамках Фестиваля постной кухни.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
О проведении мастер-класса от мэра и его супруги организаторы объявили во вторник, 16 апреля, на совещании в администрации.
Я умею только огурцы резать. Готовить буду, само собой, с Еленой Валерьевной [Пинаевой]. Может вы, Вячеслав Алексеевич [Горячкин], ко мне присоединитесь с супругой?сказал глава Нижнего Тагила.
Фестиваль постной кухни пройдет в субботу, 20 апреля, в Городском дворце детского и юношеского творчества. На протяжении четырёх лет мероприятие проходило на территории Екатеринбурга.
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