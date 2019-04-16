Мэр Владислав Пинаев даст с женой мастер-класс на Фестивале постной кухни

О проведении мастер-класса от мэра и его супруги организаторы объявили во вторник, 16 апреля, на совещании в администрации.

Я умею только огурцы резать. Готовить буду, само собой, с Еленой Валерьевной [Пинаевой]. Может вы, Вячеслав Алексеевич [Горячкин], ко мне присоединитесь с супругой?сказал глава Нижнего Тагила.