Международные коммуникации обсудят на Baltic Weekend

Так, проблема будет обсуждаться 18 апреля в ходе круглого стола «Level up! Битва брендов за новые рынки», который пройдет в первый день форума Baltic Weekend 18 апреля с 15:30 до 17:30.

Существенное количество компаний, не до конца разработав тактику продвижения своих товаров, сталкиваются с трудностями на зарубежном рынке. В рамках круглого стола участники смогут произвести взаимообмен опытом, обсудив при этом маркетинговые и рекламные стратегии, касающиеся вывода продукта на международные рынки, пишут «Новые известия».

Участники мероприятия — делегаты ключевых IT-компаний, международных информационных и коммуникационных агентств, а также одной из крупнейших пивоваренных компаний мира. В частности, с докладами выступят Александр Казюхин, руководитель iMARS China в Пекине; Владимир Исаев, PR-директор Яндекс.Такси; Надежда Овсянникова, директор по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan & Kazakhstan и Алла Махалова, заместитель коммерческого директора Sputnik.