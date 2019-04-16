Международные коммуникации обсудят на Baltic Weekend
В Баку состоится международный коммуникационный форум Baltic Weekend: Baku Edition, одной из ключевых тем которого станет продвижение брендов за рубежом.
Так, проблема будет обсуждаться 18 апреля в ходе круглого стола «Level up! Битва брендов за новые рынки», который пройдет в первый день форума Baltic Weekend 18 апреля с 15:30 до 17:30.
Существенное количество компаний, не до конца разработав тактику продвижения своих товаров, сталкиваются с трудностями на зарубежном рынке. В рамках круглого стола участники смогут произвести взаимообмен опытом, обсудив при этом маркетинговые и рекламные стратегии, касающиеся вывода продукта на международные рынки, пишут «Новые известия».
Участники мероприятия — делегаты ключевых IT-компаний, международных информационных и коммуникационных агентств, а также одной из крупнейших пивоваренных компаний мира. В частности, с докладами выступят Александр Казюхин, руководитель iMARS China в Пекине; Владимир Исаев, PR-директор Яндекс.Такси; Надежда Овсянникова, директор по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan & Kazakhstan и Алла Махалова, заместитель коммерческого директора Sputnik.
Отмечается, что Baltic Weekend на протяжении 19 лет ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, представляя собой один из самых крупных форумов Европы. В этом мероприятии принимают участие свыше 500 экспертов. Так, в этом году генеральным информпартнером выступает ТАСС, а международным партнером является Sputnik Азербайджан. Главный бизнес-партнер форума при этом — 1st MediaInvest.