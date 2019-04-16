На выставке «Таймыр. Гений места» показана культура народов Арктики

Всем посетителям предлагают с культурой народов Арктики, экспозиция заработала во всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Посетить ее пригласили всех желающих.

В самом начале экспозиции находятся переданные Государственным Дарвиновским музеем бивни мамонта. Они столетиями использовались мастерами для изготовления предметов для жизни, культовых вещей и украшений. Они до сих пор спрятаны на ледяной территории Таймыра.

Благодаря выставке посетители смогут получше узнать культуру нганасан энцев, ненцев, долган и эвенков. Этому поспособствуют выставленные на показ элементы шаманского культа, долганские календари и ритуальные маски. Создание предметов приходится на 19 и начал 20-го века.

По верованиям нганасан, люди с Таймыра произошли от птицы краснозобой казарки. У нее в оперении преобладают красный, черный и белый цвета, именно по этой причине экспозиция выполнена в этих тонах.

В Санкт-Петербурге наганасанский костюм и коллекции вещей впервые показали в начале 20-го века. Они не остались незамеченными и стал идейными вдохновителями для многих художников. До сих пор люди культуры интересуются и пытаются разгадать тайны древней культуры Севера. По информации издания "Новые известия", посетители могут увидеть постройку традиционного жилища народов Севера в исполнении актеров-перфомеров Норильского заполярного театра драмы имени Маяковского.

Кроме того, Мила Введенская подготовила видеоинсталляцию под названием "Формула белого пространства", она посвящена древним шаманским обрядам.

Издание добавило, что в экспозицию также входят акварельные рисунки, фотопортреты и полевые дневники "забытой" этнографической экспедиции на Таймыр 1965 года. Это помогает понять и прочувствовать быт, праздники и жизнь коренных народов, а также культуру. Многое из этого уже безвозвратно утрачено.