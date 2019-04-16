РЭО снизит объемы захоронения мусора в России

Он отметил, что главная задача, которая стоит перед РЭО, – это снизить объем отправляемого на свалки мусора, передает телеканал «360».

Буцаев пояснил, что в некоторых странах есть возможность отказаться от захоронений отходов, но из-за экономических соображений этого не делается. Россия – не исключение; страна могла бы также отказаться от мусорных полигонов и ликвидировать их.

Руководитель РЭО полагает, что Россия способна создать отрасль по переработке отходов в сырье, которая будет прибыльной

Нацпроект «Экология» должен быть выполнен к 2024 году, однако не исключено, что вопрос в сфере обращения с отходами займет гораздо больше времени.