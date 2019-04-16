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РЭО снизит объемы захоронения мусора в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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РЭО снизит объемы захоронения мусора в России

Сегодня, 22:16ОбществоФото: pxhere.com
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