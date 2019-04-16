Система «РЭО Радар» позволит россиянам жаловаться на ситуацию с мусором

Работа IT-системы будет осуществляться посредством использования трех главных каналов коммуникации. Первым из них станет сайт, вторым — приложение, а третьим — call-центр, информирует телеканал «360».

Через несколько недель любой житель России сможет сообщить о неблагоприятной ситуации с отходами в своем населенном пункте. К письму необходимо приложить фотографию, где запечатлено нарушение. РЭО проверит данные о наличии мусора на улицах. Сведения будут обработаны. После региональному оператору поступит официальное требование об устранении нарушений, сообщил глава РЭО.

Собеседник издания добавил, что для представителей субъектов России и региональных операторов в IT-системе «РЭО Радар» будет создан Личный кабинет. Такой подход позволит отслеживать и анализировать ситуацию с мусором в российских городах более эффективно. Коммунальщикам придется устранять все выявленные нарушения в ускоренном темпе. Каждый региональный оператор будет обязан отчитываться и загружать данные в систему.

Сайт «РЭО Радар» должен заработать в первых числах июня текущего года. Приложение начнет функционировать в июле. При этом линия реагирования действует в тестовом режиме уже сейчас. Россияне могут звонить по любому вопросу, затрагивающему тему сбора или переработки отходов по телефону: 8 (800) 600-90-08.