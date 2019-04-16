Система «РЭО Радар» позволит россиянам жаловаться на ситуацию с мусором
По словам руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, уже скоро в России заработает IT-система «РЭО Радар». Благодаря ей любой гражданин сможет подать жалобу на отходы. Система упростит процесс мониторинга ситуации с мусором в целом.
Работа IT-системы будет осуществляться посредством использования трех главных каналов коммуникации. Первым из них станет сайт, вторым — приложение, а третьим — call-центр, информирует телеканал «360».
Через несколько недель любой житель России сможет сообщить о неблагоприятной ситуации с отходами в своем населенном пункте. К письму необходимо приложить фотографию, где запечатлено нарушение. РЭО проверит данные о наличии мусора на улицах. Сведения будут обработаны. После региональному оператору поступит официальное требование об устранении нарушений, сообщил глава РЭО.
Собеседник издания добавил, что для представителей субъектов России и региональных операторов в IT-системе «РЭО Радар» будет создан Личный кабинет. Такой подход позволит отслеживать и анализировать ситуацию с мусором в российских городах более эффективно. Коммунальщикам придется устранять все выявленные нарушения в ускоренном темпе. Каждый региональный оператор будет обязан отчитываться и загружать данные в систему.
Сайт «РЭО Радар» должен заработать в первых числах июня текущего года. Приложение начнет функционировать в июле. При этом линия реагирования действует в тестовом режиме уже сейчас. Россияне могут звонить по любому вопросу, затрагивающему тему сбора или переработки отходов по телефону: 8 (800) 600-90-08.
В январе нынешнего года президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился создать Российского экологического оператора. Новая государственная структура должна сформировать систему обращения с твердыми бытовыми отходами и не допускать вредного воздействия мусора на живую природу.