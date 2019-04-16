В Екатеринбурге в старинной усадьбе появится центр исламской культуры
Сегодня, 19:10ОбществоФото: скриншот сервиса Google.Maps
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в доме статского советника Ф. Миллера, который является объектом культурного наследия, откроется центр исламской культуры, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Историческое здание передадут региональному духовному управлению мусульман Свердловской области. Планируется, что центр исламской культуры откроется в 2021 году.
Проект центра уже подготовлен. На реставрацию и оснащение здания потребуется 25 млн рублей. По словам управляющего делами РДУМСО Айдар-хазрата Мухаматнурова, часть средств удалось собрать благодаря спонсорам.
По замыслу в центре будет обучать татарскому языку, там будут проходить лекции по истории и особенностям татарской культуры.
Особняк был передан мусульманской общине Екатеринбурга в 20-е годы прошлого века. Там располагался единственный на тот момент исламский культурный центр «Мусульманский очаг Урала».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей