В Екатеринбурге в старинной усадьбе появится центр исламской культуры

Историческое здание передадут региональному духовному управлению мусульман Свердловской области. Планируется, что центр исламской культуры откроется в 2021 году.

Проект центра уже подготовлен. На реставрацию и оснащение здания потребуется 25 млн рублей. По словам управляющего делами РДУМСО Айдар-хазрата Мухаматнурова, часть средств удалось собрать благодаря спонсорам.

По замыслу в центре будет обучать татарскому языку, там будут проходить лекции по истории и особенностям татарской культуры.