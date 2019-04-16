В Новоуральске детский спортклуб закрыли на 90 дней из-за нарушений

Спортклуб «Гренада» располагается в подвале жилого дома, что недопустимо по требованиям СНиП. Помимо этого, в ходе проверки помещения была выявлена некачественная холодная и горячая вода, что может создавать риск угрозы причинения вреда здоровью и жизни граждан и детей.