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В Новоуральске детский спортклуб закрыли на 90 дней из-за нарушений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Новоуральске детский спортклуб закрыли на 90 дней из-за нарушений

Сегодня, 17:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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