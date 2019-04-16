В Новоуральске детский спортклуб закрыли на 90 дней из-за нарушений
Сегодня, 17:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Новоуральске судебные приставы на 90 дней приостановили деятельность детского спортивного клуба из-за нарушений санитарных требований, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Спортклуб «Гренада» располагается в подвале жилого дома, что недопустимо по требованиям СНиП. Помимо этого, в ходе проверки помещения была выявлена некачественная холодная и горячая вода, что может создавать риск угрозы причинения вреда здоровью и жизни граждан и детей.
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Судебные приставы Новоуральского городского отдела на 90 дней ограничили деятельность спортивного клуба, вход в учреждение был опломбирован и опечатан. Руководитель учреждения будет привлечен к административной ответственности, если возобновит деятельность клуба без устранения нарушений.
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