В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге вырубят кусты и деревья на 11,9 га
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Для оздоровления леса в Шарташском лесопарке Екатеринбурга будут вырублены кусты и деревья на 11,9 гектарах, сообщает интернет-газета Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Дирекция лесных парков региона объявила аукцион на 822 тысячи рублей. В обязанности подрядчика будут входить вырубка больных и искривленных деревьев, уборка около 209 кубометров неликвидной древесины (хвороста и хмыза), очистка лесосеки от порубочных остатков. Также подрядная организация должна будет освободить место вокруг декоративных деревьев и кустарников и омолодить подлесок.
Итоги аукциона станут известны 29 апреля.
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