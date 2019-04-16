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В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге вырубят кусты и деревья на 11,9 га
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге вырубят кусты и деревья на 11,9 га

Сегодня, 18:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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