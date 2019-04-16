В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге вырубят кусты и деревья на 11,9 га

Дирекция лесных парков региона объявила аукцион на 822 тысячи рублей. В обязанности подрядчика будут входить вырубка больных и искривленных деревьев, уборка около 209 кубометров неликвидной древесины (хвороста и хмыза), очистка лесосеки от порубочных остатков. Также подрядная организация должна будет освободить место вокруг декоративных деревьев и кустарников и омолодить подлесок.