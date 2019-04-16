Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Новоуральска отсудил у турфирмы 230 тысяч за несостоявшийся отдых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32619509127 e6757d3877 b

Житель Новоуральска отсудил у турфирмы 230 тысяч за несостоявшийся отдых

Вчера, 20:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки