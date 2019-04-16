Житель Новоуральска отсудил у турфирмы 230 тысяч за несостоявшийся отдых

Житель Новоуральска купил путевку в Турцию у ИП Самойленко К. В. За 8-дневный отдых он заплатил 145 тысяч рублей. Однако турагент не перевел деньги туроператору, и семья не смогла поехать в отпуск.

Туристы потребовали возврата денег у агента, но он ничего не вернул. Тогда мужчина подал в суд на предпринимателя и потребовал, чтобы он вернул потраченные средства, компенсацию и штраф.

Суд взыскал с ответчика 145 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации и 77 тысяч рублей штрафа.