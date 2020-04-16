Екатеринбурженку оштрафовали за фейк о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1MediaInvest
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Житeльница Екaтеринбурга оштрaфована на 30 тысяч рублeй за рaспространение зaведомо лoжной инфoрмации о забoлевших COVID-19 в Нижнем Тaгиле, соoбщает прeсс-служба Свердлoвского облaстного суда.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил, Екатеринбург
При судебном разбирательстве установлено, что 28 марта этого года екатеринбурженка разместила комментарий в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте», где заявила, что в город на лечение якобы привезли зараженных коронавирусом. Однако эта информация оказалась фейком.
На суде женщина свою вину признала, объяснив свой поступок тем, что хотела предостеречь жителей Нижнего Тагила от неблагоприятных последствий нахождения на улице в период ограничений.
В отношении екатеринбурженки было заведено административное дело по статье «Злоупотребление свободой информации». Суд оштрафовал ее на сумму 30 тысяч рублей.
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