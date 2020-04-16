Екатеринбурженку оштрафовали за фейк о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

При судебном разбирательстве установлено, что 28 марта этого года екатеринбурженка разместила комментарий в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте», где заявила, что в город на лечение якобы привезли зараженных коронавирусом. Однако эта информация оказалась фейком.

На суде женщина свою вину признала, объяснив свой поступок тем, что хотела предостеречь жителей Нижнего Тагила от неблагоприятных последствий нахождения на улице в период ограничений.