Эксперты оценили роль политических партий в борьбе с пандемией

Рейтинг был назван «стресс-тестом для Думы». На этот раз результативность работы нижней палаты парламента была оценена с позиции ее деятельности по двум самым важным сейчас направлениям. Речь идет о поправках к Конституции РФ и эпидемиологической обстановке в России и мире, передает kursdela.biz.

«ЕР» является «крупнейшей» системной партией, обладающей «огромными организационными возможностями» и выступающей «партией власти, идущей в контексте повестки президента». Партии, благодаря наличию «разветвленной структуры и массовости», удалось организовать «существенную волонтерскую помощь» медицинским работникам и нуждающимся, а также «в короткие сроки поменять политическую повестку с учетом ситуации с пандемией», — сказал Алексей Мартынов.

По его словам, другим партиям парламента не удалось продемонстрировать такую же эффективность, так как при актуальной эпидемиологической ситуации они сделали попытку подгона своих прежних принципов под новую повестку.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценивая доклад, сделал акцент на трех самых главных направлениях работы фракции «Единая Россия», а именно: на прямой социальной помощи людям, разработке необходимой законодательной базы для работы тех, кто был привлечен к работе по борьбе с пандемией и подготовке мер, направленных на выход из карантина, а также на преодолении проблем в экономике, из которых самой неприятной является стагнация экономики, сообщается на портале ER.ru.

«Это касается проблем с доходами у населения, возможного роста показателя безработицы, падения платежеспособного спроса. Сегодня «ЕР» уже вместе с правительством выдвинула некоторые меры, то есть то, о чем ранее заявлял президент, лидер «Единой России», — уточнил Костин.

«За прошедшие несколько недель рейтинги «Единой России» заметно выросли — с 32,3% 1 марта до 36% 5 апреля 2020 года. И совершенно очевидно, что среди факторов, обеспечивших такой рост, — постоянный контакт с избирателем в «удаленном» режиме, в том числе, посредством онлайн-приемных и волонтерских центров по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. Предпринимаемые действия замечены и оценены избирателями. При этом оппозиционные партии на фоне пандемии коронавируса практически незаметны.