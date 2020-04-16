Куйвашев и митрополит Кирилл вместе поздравили свердловчан с Пасхой

Евгений Куйвашев пожелал жителям региона здоровья и терпения, а также встретить Пасху в мире, согласии и любви.

Митрополит Кирилл в поздравлении отметил, что сейчас непростое время, но несмотря на это, ценно быть вместе.

Впереди жизнь. Будем жить, радоваться тому, что Бог дал нам этот мир, а в этом мире Бог явился для спасения каждого человека, сказал владыка.