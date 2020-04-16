Куйвашев и митрополит Кирилл вместе поздравили свердловчан с Пасхой
Сегодня, 21:50ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Губернатор Свердловской области совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом поздравили свердловчан с предстоящей Пасхой, сообщает департамент информполитики.
Евгений Куйвашев пожелал жителям региона здоровья и терпения, а также встретить Пасху в мире, согласии и любви.
Митрополит Кирилл в поздравлении отметил, что сейчас непростое время, но несмотря на это, ценно быть вместе.
Впереди жизнь. Будем жить, радоваться тому, что Бог дал нам этот мир, а в этом мире Бог явился для спасения каждого человека, сказал владыка.
Ранее митрополит Кирилл призвал верующих отпраздновать Пасху дома.
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