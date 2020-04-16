Куйвашев ответил тагильским предпринимателям на жалобы про арендную плату в КИТе

На странице губернатора жители области оставляют комментарии, в которых задают вопросы касательно режима самоизоляции. Несколько вопросов поступило от предпринимателей из Нижнего Тагила, арендующих площади в ТРЦ «КИТ». Они жалуются на то, что их просят заплатить аренду за апрель, несмотря на то, что центр не работает с 28 марта (с начала режима изоляции).

В одном из своих следующих постов Евгений Куйвашев опубликовал ответ тагильским предпринимателям, где рассказал, что многое зависит от того, какие товары или услуги реализует бизнес, а также добавил, что подобные ситуации предусмотрены в законодательстве. И предложил несколько вариантов решения проблемы. В частности: допсоглашения, предусматривающие отсрочку арендных платежей; возможность изменения арендной платы по соглашению сторон; право требования арендатором уменьшения платы в связи с невозможностью использования имущества.

Эти требования распространяются и на организации и на индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от ситуации с COVID-19,уточнил Куйвашев.

Также губернатор заявил о предоставлении отсрочки по уплате налога для самих ТЦ: «Мы сегодня предоставляем торговым центрам рассрочку по оплате налога на имущество, и рассчитываем, что они смогут адекватно реагировать на запросы своих арендаторов».

Однако, как рассказал TagilCity.ru один из арендаторов «КИТа», ответом губернатора, как и калькуляцией арендной платы, большинство из них были не удовлетворены.

Просим, молим. Хотим, чтобы услышали и поняли. Они хотя бы не начисляли аренду за нерабочие дни, да и следующий месяц без скидки нам не выползти, рассказал TagilCity.ru предприниматель.