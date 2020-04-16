Куйвашев ответил тагильским предпринимателям на жалобы про арендную плату в КИТе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев соцсети Instagram ответил предпринимателям из Нижнего Тагила, пожаловавшимся на взимание арендной платы за период закрытия ТРЦ «КИТ» во время режима строгой самоизоляции.
На странице губернатора жители области оставляют комментарии, в которых задают вопросы касательно режима самоизоляции. Несколько вопросов поступило от предпринимателей из Нижнего Тагила, арендующих площади в ТРЦ «КИТ». Они жалуются на то, что их просят заплатить аренду за апрель, несмотря на то, что центр не работает с 28 марта (с начала режима изоляции).
В одном из своих следующих постов Евгений Куйвашев опубликовал ответ тагильским предпринимателям, где рассказал, что многое зависит от того, какие товары или услуги реализует бизнес, а также добавил, что подобные ситуации предусмотрены в законодательстве. И предложил несколько вариантов решения проблемы. В частности: допсоглашения, предусматривающие отсрочку арендных платежей; возможность изменения арендной платы по соглашению сторон; право требования арендатором уменьшения платы в связи с невозможностью использования имущества.
Эти требования распространяются и на организации и на индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от ситуации с COVID-19,уточнил Куйвашев.
Также губернатор заявил о предоставлении отсрочки по уплате налога для самих ТЦ: «Мы сегодня предоставляем торговым центрам рассрочку по оплате налога на имущество, и рассчитываем, что они смогут адекватно реагировать на запросы своих арендаторов».
Однако, как рассказал TagilCity.ru один из арендаторов «КИТа», ответом губернатора, как и калькуляцией арендной платы, большинство из них были не удовлетворены.
Просим, молим. Хотим, чтобы услышали и поняли. Они хотя бы не начисляли аренду за нерабочие дни, да и следующий месяц без скидки нам не выползти, рассказал TagilCity.ru предприниматель.
Напомним, президент России Владимир Путин в конце марта объявил нерабочую неделю, однако 2 апреля вновь выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим изоляции. После, 5-го числа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил список организаций, которым разрешается работать в режиме полной самоизоляции. Кроме продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, работать разрешили организациям, занимающимся продажей автозапчастей, товаров для тушения пожаров, электрической продукции, электронного и компьютерного оборудования, средств связи, водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования, а также очков и линз. Также расширен список компаний, оказывающих услуги. Среди них — такси, химчистки, ремонтные мастерские и другие. 10 апреля Куйвашев в очередной раз ослабил режим изоляции: c 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги. Кроме того, промышленные предприятия тоже могут начать работу. Режим строгой самоизоляции, согласно указу главы региона, действует до 20 апреля.