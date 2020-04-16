Музыкальные занятия ONLINE? Вместе со студией «Серебряные струны» легко !
Организаторы и педагоги музыкальной студии «Серебряные струны» рассказывают о работе, творчестве, учениках и о выстраивании системы онлайн-обучения в условиях самоизоляции:
Мы - команда музыкальной студии «Серебряные струны». Обучаем пению и игре на музыкальных инструментах людей всех возрастов 10 лет! За это время мы обучили более 3000 человек, провели более 200 концертов. Уже 5 лет проводим молодёжный фестиваль Rock Fest и радуем школьников летними сменами в лагере Camp Rock.
Переход на удалённую работу стал для нас необычным и интересным опытом. Идея создать online курсы возникала и раньше. Уже три года назад мы перевели всю работу студии в CRM, чем облегчили и улучшили общение с клиентами. Организовали свою студию звукозаписи и мастерскую по созданию видеоконтента. Активизировали и наполнили материалами странички в соц. сетях. Сейчас о жизни нашей студии вы можете узнать, подписавшись на группу ВКонтакте, Instagram @musicstudio_nt или посмотреть видео о нас на YouTube.
Всё было легко, пока не наступил март! Не смотря на принятые заранее меры, основная подготовка к переходу на удалёнку пришлась на середину месяца. Команда организаторов адаптировала под online рабочие и учебные программы. Важно было сделать занятия интересными и не потерять качество.
Потом начался обзвон клиентов. Большой мир давно привык к online-курсам. Но в небольших городах к удалёнке относятся настороженно. Мы разговаривали лично с каждым клиентом и рассказывали преимущества online обучения.
Пришлось быстро решать технические вопросы. Для создания качественного звука по ночам развозили и настраивали весь студийный стафф (ноутбуки, аудиокарты, инструменты) преподавателям домой. Поэтому, когда официально объявили о периоде самоизоляции - мы уже сидели дома и тестировали видео-конференции.
Настройка программ - это отдельная тема! Когда начались online занятия в школах, многие родители и дети столкнулись с техническими сложностями. Проблемы с регистрацией, настройка звука и видео, особенности проведения конференций. Наша команда сразу предоставила всем онлайн-клиентам техническую поддержку и консультацию.
Online курсы в «Серебряных стурнах» - это:
- Онлайн-конференции с педагогом
- Тренировочный видео-материал
- Нескучное домашнее задание
- Общение в закрытых чатах и консультирование преподавателя.
Самое главное - мы поддерживаем позитивную атмосферу на занятиях!
Сейчас наши online курсы - это возможность:
- Провести время на самоизоляции интересно и с пользой.
- Обеспечить родителям несколько часов в неделю свободного времени, пока дети с удовольствием играют на гитаре, укулеле и барабанах.
- Сохранить рабочие места для нашей творческой и интересной команды.
Важно, что после окончания режима изоляции online курсы продолжатся для всех желающих.
При всём оптимизме, как и многие частные организации - мы переживаем за наше дело. Поэтому, хочется поблагодарить всех тех, кто поверил в наш новый Online курс и поддерживает нашу работу! Вместе мы - большая сила!
Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе