Музыкальные занятия ONLINE? Вместе со студией «Серебряные струны» легко !

Мы - команда музыкальной студии «Серебряные струны». Обучаем пению и игре на музыкальных инструментах людей всех возрастов 10 лет! За это время мы обучили более 3000 человек, провели более 200 концертов. Уже 5 лет проводим молодёжный фестиваль Rock Fest и радуем школьников летними сменами в лагере Camp Rock.

Переход на удалённую работу стал для нас необычным и интересным опытом. Идея создать online курсы возникала и раньше. Уже три года назад мы перевели всю работу студии в CRM, чем облегчили и улучшили общение с клиентами. Организовали свою студию звукозаписи и мастерскую по созданию видеоконтента. Активизировали и наполнили материалами странички в соц. сетях. Сейчас о жизни нашей студии вы можете узнать, подписавшись на группу ВКонтакте, Instagram @musicstudio_nt или посмотреть видео о нас на YouTube.

Всё было легко, пока не наступил март! Не смотря на принятые заранее меры, основная подготовка к переходу на удалёнку пришлась на середину месяца. Команда организаторов адаптировала под online рабочие и учебные программы. Важно было сделать занятия интересными и не потерять качество.

Потом начался обзвон клиентов. Большой мир давно привык к online-курсам. Но в небольших городах к удалёнке относятся настороженно. Мы разговаривали лично с каждым клиентом и рассказывали преимущества online обучения.

Пришлось быстро решать технические вопросы. Для создания качественного звука по ночам развозили и настраивали весь студийный стафф (ноутбуки, аудиокарты, инструменты) преподавателям домой. Поэтому, когда официально объявили о периоде самоизоляции - мы уже сидели дома и тестировали видео-конференции.

Настройка программ - это отдельная тема! Когда начались online занятия в школах, многие родители и дети столкнулись с техническими сложностями. Проблемы с регистрацией, настройка звука и видео, особенности проведения конференций. Наша команда сразу предоставила всем онлайн-клиентам техническую поддержку и консультацию.

Online курсы в «Серебряных стурнах» - это:

Онлайн-конференции с педагогом

Тренировочный видео-материал

Нескучное домашнее задание

Общение в закрытых чатах и консультирование преподавателя.

Самое главное - мы поддерживаем позитивную атмосферу на занятиях!

Сейчас наши online курсы - это возможность:

Провести время на самоизоляции интересно и с пользой.

Обеспечить родителям несколько часов в неделю свободного времени, пока дети с удовольствием играют на гитаре, укулеле и барабанах.

Сохранить рабочие места для нашей творческой и интересной команды.

Важно, что после окончания режима изоляции online курсы продолжатся для всех желающих.

При всём оптимизме, как и многие частные организации - мы переживаем за наше дело. Поэтому, хочется поблагодарить всех тех, кто поверил в наш новый Online курс и поддерживает нашу работу! Вместе мы - большая сила!