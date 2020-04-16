На НТИИМ опровергли данные о самоизоляции 30 человек из-за подозрения на коронавирус

По словам местных жителей, семейная пара приехала из Беларуси и не соблюдала самоизоляцию. На данный момент у семьи якобы выявлен коронавирус и они госпитализированы. По данным жителей Сокола, 30 сотрудников охраны, контактировавших с ними, отправлены на самоизоляцию.

В пресс-службе НТИИМ сообщили, что информация не соответствует действительности и заболевших коронавирусом среди сотрудников нет.

У нас такой информации нет. Каждый день есть какие-то заболевшие, но это обычные простуды. Про 30 человек это 100% неправда. Заболевших именно коронавирусной инфекцией нет, рассказали Tagilcity.ru в пресс-службе предприятия.

В Нижнем Тагиле официально подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе действует режим строгой изоляции. Гражданам не рекомендуется без необходимости выходить на улицу. В частности, можно выйти в магазин, аптеку или погулять с собакой.