Облсуд оставил гендиректора «Титановой долины» Кызласова под стражей
Сегодня, 23:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Областной суд Свердловской области оставил в СИЗО гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, сообщает «Облгазета».
9 апреля суд продлил арест Кызласову на три месяца. Однако обвиняемый обжаловал решение, но апелляцию отклонили. Постановление о продлении срока ареста до 17 июля было оставлено без изменения.
Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов также оставлен под стражей.
Напомним, Кызласов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Шилиманов — в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.
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