Похороны онлайн и контроль с дронов: самоизоляция в Тагиле и других городах России

Пропуск на выход из дома и закрытые города В период установленного режима тагильчане могут передвигаться по городу без пропусков (хотя некоторые организации все-же подготовили для работнов справки), однако в некоторых российских городах введены системы для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Система электронных пропусков работает в Севастополе. Пропуск имеет уникальный QR-код, который могут проверить правоохранители.

Сервис электронных пропусков работает и в Казани. Перед выходом из дома нужно отправить СМС, после чего человеку предлагается выбрать из девяти пунктов, зачем ему нужно покинуть жилище. Выйти из дома можно дважды в день на один час.

Похожая система — в Нижнем Новгороде. В специальном приложении надо указать свои данные, цель выхода на улицу и маршрут. Ресурс запрашивает фамилию, имя, отчество и номер паспорта пользователя, а также предлагает ответить на вопросы о самочувствии и выезде за границу. После этого выдается QR-код. Оформлять пропуска необходимо, в том числе тем, кто отправляется на работу.

В Грозном ввели двухчасовые пропуска для любых поездок, в том числе поездок в магазины и аптеки. Пропуск выдается на одну семью или один адрес, для его получения надо указать время поездки и день недели. При этом в воскресенье, всем без исключения, запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки.

Жителям Кургана разрешено выходить на улицу: за медицинской помощью, на работу, в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собак. В остальных случаях следует получить цифровой пропуск, отправив СМС. В тексте сообщения указать серию, номер паспорта, и цифровой код цели своего выхода. Допускается не больше двух выходов в сутки продолжительностью до одного часа.

В некоторых российских городах разрешено перемещение людей без пропусков, но с соблюдением строгих правил. В Краснодаре введено «Беспропускное окно» с 10:00 до 16:00. В этот промежуток времени горожане беспрепятственно могут передвигаться по городу на машине. К примеру, съездить к родственникам, в магазин. Пешие прогулки в этот промежуток времени запрещены. В утренние и вечерние часы также нельзя передвигаться по городу без пропуска, как и выезжать за пределы муниципалитета.

В Калининградской области ввели специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции. Жителям Уфы о необходимости соблюдения особого режима напоминает дрон с видеокамерой и громкоговорителем. Как только аппарат засекает скопление людей, он включает аудиозапись и напоминает о необходимости оставаться дома.

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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Магадане закрыли вход в парки, скверы и на детские городки сигнальными лентами, население через громкоговорители предупреждают о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В Сургуте установка ограждений не спасла от натиска желающих погулять в одном из городских парков. Горожане не только сломали ограждение, но и порвали красную ленту, запрещающую вход.

Также Нижний Тагил миновало перекрытие въездов из-за угрозы распространения инфекции. Однако, так не во всех городах России. По указу губернатора Смоленской области ограничен въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения. Такие меры предприняты в связи с тем, что у 86 человек, находящихся в доме престарелых, выявили коронавирус, у 33 подопечных и персонала дома престарелых диагноз подтвердился.

Глава города Мегион с 15 апреля также планирует перекрыть въезды и выезды, там установят посты с полицейскими и медиками. Движение разрешат только фурам, жители города должны будут получить и предъявить пропуска. В Мегионе на 14 апреля официально подтверждены семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Помощь и не только В Нижнем Тагиле пожилым людям и многодетным семьям приходят на помощь волонтеры. Они доставляют продукты, лекарства тем, кто не может выйти из дома. Предприниматели, администрация города, общественные организации оказывают помощь в закупке продуктов и товаров первой необходимости для тех, кто испытывает финансовые проблемы в связи с самоизоляцией.

«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле разработали план, согласно которому, предложено перенесение сроков уплаты платежей по земельному налогу, отсрочка договоров аренды и льготы по займам. Также снижена стоимость аренды площадей торговых центров, введены отмена или отсрочка арендной платы за время простоя и также отмена штрафов и пени.

В Нижнем Тагиле разработан план по оказанию помощи предпринимателям

В Салехарде предприятие по производству молока решило подбодрить жителей города, находящихся на самоизоляции. Там бесплатно будут развозить молоко пожилым и одиноким людям, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в городе владелец одного из ТЦ отменил арендную плату за апрель для того, чтобы поддержать бизнесменов. В Якутске больных эндокринологическими заболеваниями врачи консультируют по телефону и WhatsApp.

Еще одной особенностью режима стали меры по дезинфекции городов. Улицы, остановки и общественный транспорт в Нижнем Тагиле обрабатывают спецсредствами. В Чите местным властям в этом помогают военные. Для дезинфекции остановок Минобороны выделило шесть единиц техники.

Жизнь онлайн и временные ограничения Из-за режима самоизоляции тагильчанам приходится менять свой ритм жизни, заводить новые привычки, многие привычные процедуры теперь нужно делать онлайн. Так, изменен порядок сдачи экзамена на получение водительских прав — теперь нужна предварительная запись через портал Госуслуг. МФЦ Нижнего Тагила выдают справки в онлайн-режиме, Центр занятости ведет прием лишь в целях признания граждан безработными, остальные услуги предоставляются в дистанционном режиме.

А вот в Ростове-на-Дону до 1 августа ввели ограничение на охоту. По мнению главного санитарного врача Ростовской области Ковалева, охотники ходят в лес группами, что может способствовать распространению коронавируса.

Еще одной мерой для недопущения распространения коронавируса в Нижнем Тагиле стало ограничение взаимодействия детей в школах и детских садах. Такие меры предприняты во многих российских городах. В Ярославле и Туле, так же как и в Нижнем Тагиле, организовано дистанционного обучение и дежурные группы в детских садах. В Горно-Алтайске работает один дежурный детский сад, который посещают около 40 детей. Также там, несмотря на режим, с 10 апреля начала работать городская баня. С условием, что одновременно мыться могут не более шести человек.

Во время введения режима многие организации и предприятия закрылись. Однако не все поспешили выполнять указания о закрытии. В Нижнем Тагиле во время проверки был закрыт фотосалон, который не должен был работать по указу губернатора. В других городах тоже нашлись нарушители. В городе Сельцо владельцы пивного бара не хотят закрывать заведение, несмотря на режим самоизоляции. Чтобы избежать закрытия, в баре начали продавать спички и соль. Владельцы утверждают, что имеют право продолжать работу, так как торгуют товарами первой необходимости.

В Нижнем Тагиле закрыт фотосалон, оказывающий услуги во время режима изоляции

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса запретили проводить ярмарки, и закрыли рынки. В Горячем Ключе с 12 апреля ослабили установленный режим, разрешив работу ярмарок и рынков. Но с условием, что посетители будут соблюдать дистанцию, а санобработка будет проводиться каждые два часа.

Специальный терминал видеорегистрации установили в уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН в Чите, чтобы сотрудники учреждения могли дистанционно общаться с отбывающими наказание.

В Уфе похоронные службы предлагают услугу «Похороны онлайн». Для родственников проводят закрытую онлайн-трансляцию или записывают видео. Владельцы ритуальных агентств говорят, что на стоимость церемонии это не влияет. По их словам, это удобно для тех, кто лично не может присутствовать на похоронах.

Несмотря на особый режим, жители Нижнего Тагила могут регистрировать браки. Свадьба проходит в присутствии работника ЗАГСа, других гостей молодоженам приглашать запрещено. Аналогичные правила действуют в Чите и Ростове-на-Дону. В Омске каждое поданное заявление рассматривается в индивидуальном порядке, брак регистрируют только в неотложных случаях. Власти Чечни вообще запретили проведение свадеб до окончания особого режима.

В Нижнем Тагиле ЗАГСы продолжают регистрировать браки в условиях полной изоляции

Свердловские власти не стали ограничивать продажу алкоголя в городах региона, но стоит отметить, что подобные меры ввели в ряде других регионов. На территории Башкирии с 1 по 13 апреля действовал запрет на продажу спиртного. Глава Башкортостана Радий Хабиров, запретил продавать алкоголь с 18:00 до 10:00 из-за опасений, что в нерабочие недели может вырасти число общественных правонарушений. С 13 апреля запрет отменили. Магазины разливного пива решили закрыть в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Также продажу алкоголя запретили в Якутске и Туве.