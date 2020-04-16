Полная изоляция, день шестнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю. Все ограничения, действующие на данный момент, будут сохранены.

Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю

Индекс самоизоляции граждан в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, составляет 2,6 балла. По сравнению со вчерашним днем, он сохраняется примерно на том же уровне. Чем показатель выше, тем меньше людей на улице. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию только для ознакомления. Она не может быть использована для статистической оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

Лаборатории в Нижнем Тагиле продолжают проводить исследования. Так, за последние сутки было проведено 170 исследований. Всего было обследовано 156 человек.

За сутки в Нижнем Тагиле проведено 170 иследований анализов на COVID-19

Главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к гражданам региона. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в области.

Вирус уже есть в популяции. Остановить его распространение в отсутствие вакцины достаточно сложно. Правило сегодняшнего дня — и это все должны иметь в виду — потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса. Вот только с таким отношением сейчас мы должны жить в этот непростой период, сказал Дмитрий Козловских.

ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле было решено временно перепрофилировать. Медицинское учреждение будет принимать только пациентов с ОРВИ и пневмонией в период пандемии. Если у пациента подтвердится коронавирус, то его будут перенаправлять на лечение в инфекционную больницу.

ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле перепрофилируется на период пандемии COVID-19

Нижнетагильской станции скорой помощи поступило 50 тысяч масок для сотрудников и водителей. Средства были выделены по просьбе мэра города Владислава Пинаева Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей.

В Нижнем Тагиле бригады скорой помощи получили 50 тысяч медицинских масок

«Уралвагонзавод» заключил с ИК-12 контракт на пошив защитных масок. Кроме того, несколько предприятий Нижнего Тагила и Екатеринбурга тоже заключили контракты с колонией.

Тагильские заключенные сшили 40 тысяч масок для сотрудников «Уралвагонзавода»

На ЕВРАЗ НТМК проводится ежедневная санитарная обработка производства и транспорта. Для этих целей предприятие приобрело специальное оборудование — ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы.

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК для санобработки используют ранцевые распылители

Сегодня жители поселка Сокол рассказали, что 30 сотрудников НТИИМ были отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса. Однако пресс-служба предприятия опровергла эту информацию.

На НТИИМ опровергли данные о самоизоляции 30 человек из-за подозрения на коронавирус

Приближается празднование Пасхи, и 19 апреля пройдут богослужения в храмах города. Но количество прихожан планируется ограничить. Тем, кто придет в церковь, волонтеры будут бесплатно раздавать медицинские маски и антисептики для обработки рук. Кроме того, будет нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции.

В тагильских храмах на Пасху раздадут маски и нанесут разметку для дистанции

Вчера предприниматели ТРЦ «КИТ» пожаловались в Instagram Евгению Куйвашеву, что с них просят арендную плату, несмотря на то, что торговый центр не работает из-за пандемии коронавируса. Губернатор Свердловской области ответил на их жалобы.

Куйвашев ответил тагильским предпринимателям на жалобы про арендную плату в КИТе

Кроме того, с жалобой к Евгению Куйвашеву в Instagram обратилась еще одна жительница Нижнего Тагила - многодетная мать Татьяна. Она пожаловалась на сложности с оформлением компенсации по питанию школьникам во время дистанционного обучения.

Жалоба жительницы Нижнего Тагила Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

Продолжают оказывать помощь пенсионерам и маломобильным гражданам волонтеры Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».

В группе «ЧП Нижний Тагил» жительница Екатеринбурга разместила комментарий, в котором заявила, что в город привезли на лечение пациентов, зараженных коронавирусом. Однако данная информация оказалась фейковой. Екатеринбурженка за это была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Екатеринбурженку оштрафовали за фейк о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

Театры Нижнего Тагила, несмотря на самоизоляцию, продолжают радовать своих зрителей, но уже в онлайн формате.

«Скучаем по зрителям». Какие идеи создали театры Нижнего Тагила на «удалёнке»

По последним данным в Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 111 человек. За сутки выявлено шесть новых случаев заболевания.