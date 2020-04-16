Полная изоляция, день шестнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
По данным на 16 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле не зафиксировано. Тагильские лаборатории продолжают проводить анализы на коронавирус. Режим самоизоляции в Свердловской области продлили еще на неделю. Что еще произошло интересного за день, расскажет TagilCity.ru
Сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю. Все ограничения, действующие на данный момент, будут сохранены.
Индекс самоизоляции граждан в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, составляет 2,6 балла. По сравнению со вчерашним днем, он сохраняется примерно на том же уровне. Чем показатель выше, тем меньше людей на улице. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию только для ознакомления. Она не может быть использована для статистической оценки количества людей на улицах.
Лаборатории в Нижнем Тагиле продолжают проводить исследования. Так, за последние сутки было проведено 170 исследований. Всего было обследовано 156 человек.
Главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к гражданам региона. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в области.
Вирус уже есть в популяции. Остановить его распространение в отсутствие вакцины достаточно сложно. Правило сегодняшнего дня — и это все должны иметь в виду — потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса. Вот только с таким отношением сейчас мы должны жить в этот непростой период, сказал Дмитрий Козловских.
ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле было решено временно перепрофилировать. Медицинское учреждение будет принимать только пациентов с ОРВИ и пневмонией в период пандемии. Если у пациента подтвердится коронавирус, то его будут перенаправлять на лечение в инфекционную больницу.
Нижнетагильской станции скорой помощи поступило 50 тысяч масок для сотрудников и водителей. Средства были выделены по просьбе мэра города Владислава Пинаева Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей.
«Уралвагонзавод» заключил с ИК-12 контракт на пошив защитных масок. Кроме того, несколько предприятий Нижнего Тагила и Екатеринбурга тоже заключили контракты с колонией.
На ЕВРАЗ НТМК проводится ежедневная санитарная обработка производства и транспорта. Для этих целей предприятие приобрело специальное оборудование — ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы.
Сегодня жители поселка Сокол рассказали, что 30 сотрудников НТИИМ были отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса. Однако пресс-служба предприятия опровергла эту информацию.
Приближается празднование Пасхи, и 19 апреля пройдут богослужения в храмах города. Но количество прихожан планируется ограничить. Тем, кто придет в церковь, волонтеры будут бесплатно раздавать медицинские маски и антисептики для обработки рук. Кроме того, будет нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции.
Вчера предприниматели ТРЦ «КИТ» пожаловались в Instagram Евгению Куйвашеву, что с них просят арендную плату, несмотря на то, что торговый центр не работает из-за пандемии коронавируса. Губернатор Свердловской области ответил на их жалобы.
Кроме того, с жалобой к Евгению Куйвашеву в Instagram обратилась еще одна жительница Нижнего Тагила - многодетная мать Татьяна. Она пожаловалась на сложности с оформлением компенсации по питанию школьникам во время дистанционного обучения.
Продолжают оказывать помощь пенсионерам и маломобильным гражданам волонтеры Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».
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В Нижнем Тагиле волонтеры работают в усиленном режиме. Добровольные помощники присоединились к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Около двух недельштаб волонтеров «Единой России» совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» (муниципальное представительство по городу Нижний Тагил и Пригородному району) присоединились к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры оказывают услуги по доставке продуктов и лекарств гражданам 65+, находящимся на самоизоляции. Ежедневно с просьбой о помощи в приобретении продуктов и товаров первой необходимости поступает более 10 обращений. Активно ведется работа с городскими поликлиниками, осуществляется доставка рецептов в аптеки города. Благодаря слаженной работе добровольцев помощь оказывается качественно и своевременно. Жители города выражают признательность всем волонтерам, которые помогают пожилым людям пережить трудные времена.
Публикация от ЕДИНАЯ_РОССИЯ НИЖНИЙ_ТАГИЛ (@ntagil_edinros66)
В группе «ЧП Нижний Тагил» жительница Екатеринбурга разместила комментарий, в котором заявила, что в город привезли на лечение пациентов, зараженных коронавирусом. Однако данная информация оказалась фейковой. Екатеринбурженка за это была оштрафована на 30 тысяч рублей.
Театры Нижнего Тагила, несмотря на самоизоляцию, продолжают радовать своих зрителей, но уже в онлайн формате.
По последним данным в Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 111 человек. За сутки выявлено шесть новых случаев заболевания.