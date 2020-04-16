Путин заявил о переносе проведения парада Победы из-за коронавируса
Сегодня, 20:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Президент отменил проведение парада Победы 9 мая, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
16 августа на совещании с членами Совета безопасности Владимир Путин дал поручение перенести подготовку парада в столице и регионах. Все мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в 2020 году.
По словам Путина, несмотря ни на что, в каждой семье 9 мая будут вспоминать героев войны.
Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности, добавил Путин.
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