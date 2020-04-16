Путин заявил о переносе проведения парада Победы из-за коронавируса

16 августа на совещании с членами Совета безопасности Владимир Путин дал поручение перенести подготовку парада в столице и регионах. Все мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в 2020 году.

По словам Путина, несмотря ни на что, в каждой семье 9 мая будут вспоминать героев войны.