Родители в Горноуральском ГО просят открыть дежурную группу в детском саду

Жительница посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом рассказала, что в детском саду № 24 не открыли дежурную группа, хотя многие родители воспитанников работают на беспрерывном предприятии, и им не с кем оставить дома детей.

Мы обращались к заведующей садика об открытии дежурной группы, но она всем отвечала, что из-за двоих детей открывать группу не будут! Но это не так — нас больше, чем два, сообщила TagilCity.ru женщина.

По данным Андрея Лунева, дежурные группы открывают по решению муниципальных штабов по коронавирусу с согласованием Роспотребнадзора. Кроме того, он добавил, что в данное время вопрос решается с работодателями родителей, чьи дети не могут остаться дома одни. Как заявил чиновник, на сегодняшний день в управление образования ГГО поступило четыре обращения от родителей и на одном предприятии график сотрудника изменён.

Понимая всю серьезность ситуации, мы с каждым родителем прорабатываем этот вопрос. С одним работодателем этот вопрос решён — график сотрудника изменен, чтобы синхронный график был со вторым родителем, чтобы ребенок мог находиться дома в режиме самоизоляции. От одного работодателя «Агрокомплекса Горноуральский» муниципалитет и администрация ждут ответ, сказал Лунев.

Кроме того, с родителями ведется разговор о наличии ближайших родственников, проживающих в одном доме или квартире, которые могут остаться с ребёнком в отсутствие родителей. Также начальник управления образования ГГО добавил, что в понедельник, 20 апреля, на очередном муниципальном межведомственном штабе будет выноситься вопрос об открытии дежурной группы в детском саду № 24.