Родители в Горноуральском ГО просят открыть дежурную группу в детском саду
Родители из Горноуральского городского округа просят открыть дежурную группу в детском саду № 24 на период самоизоляции из-за коронавируса. Начальник управления образования ГГО Андрей Лунев сообщил TagilCity.ru, что ведётся работа с предприятиями для синхронизации графиков родителей, чтобы дети не оставались дома одни.
Жительница посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом рассказала, что в детском саду № 24 не открыли дежурную группа, хотя многие родители воспитанников работают на беспрерывном предприятии, и им не с кем оставить дома детей.
Мы обращались к заведующей садика об открытии дежурной группы, но она всем отвечала, что из-за двоих детей открывать группу не будут! Но это не так — нас больше, чем два, сообщила TagilCity.ru женщина.
По данным Андрея Лунева, дежурные группы открывают по решению муниципальных штабов по коронавирусу с согласованием Роспотребнадзора. Кроме того, он добавил, что в данное время вопрос решается с работодателями родителей, чьи дети не могут остаться дома одни. Как заявил чиновник, на сегодняшний день в управление образования ГГО поступило четыре обращения от родителей и на одном предприятии график сотрудника изменён.
Понимая всю серьезность ситуации, мы с каждым родителем прорабатываем этот вопрос. С одним работодателем этот вопрос решён — график сотрудника изменен, чтобы синхронный график был со вторым родителем, чтобы ребенок мог находиться дома в режиме самоизоляции. От одного работодателя «Агрокомплекса Горноуральский» муниципалитет и администрация ждут ответ, сказал Лунев.
Кроме того, с родителями ведется разговор о наличии ближайших родственников, проживающих в одном доме или квартире, которые могут остаться с ребёнком в отсутствие родителей. Также начальник управления образования ГГО добавил, что в понедельник, 20 апреля, на очередном муниципальном межведомственном штабе будет выноситься вопрос об открытии дежурной группы в детском саду № 24.
Напомним, в Нижнем Тагиле работает 33 дежурные группы. Ранее начальник управления образования города Татьяна Удинцева рассказала TagilCity.ru, что группы рассчитаны порядка на 1,5 тысячи мест, но в данное время занято только 233. В перечень учреждений входит 19 детских садов из девяти объединений в разных районах города: «Детство», «Радость», «Солнышко», «Маячок», «Академия детства», «Солнечный круг», «Гармония», «Жемчужинка» и «Звёздочка».